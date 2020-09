Baglio Oneto: “Voci false sulla nostra chiusura per Covid, siamo regolarmente aperti”

Sulla loro pagina Facebook, il Baglio Oneto Weddings and Events di Marsala, grande struttura turistica di via Baronazzo Amafi, vuole rassicurare tutti che non è il Baglio Oneto la sala ricevimenti ad essere chiusa causa Covid.

Nei giorni scorsi delle voci si erano inseguite in Città, in merito ad un fotografo che ha la moglie incinta di 9 mesi ricoverata a Palermo perchè positiva al Covid-19. Il fotografo pare avesse svolto la sua attività presso una sala ricevimenti. Ma il Baglio Oneto è tranquillamente operativo con banchetti e ristorante.