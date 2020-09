Violenza sessuale a Marsala, arrestato un bidello

I Carabinieri di Marsala hanno arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minore un bidello di 60 anni. L’uomo è in servizio presso una scuola del versante sud della città. La vicenda che lo vede coinvolto è avvenuta però lontana dal contesto scolastico. A denunciarla è stata una ragazzina di 12 anni, figlia di amici, che sarebbe stata convinta a recarsi nei pressi di un casolare di campagna, con la scusa di raccogliere dei funghi. Approfittando del contesto appartato l’uomo avrebbe compiuto degli atti osceni in presenza della giovane, che ha poi raccontato l’accaduto in famiglia. In seguito alla denuncia, avvenuta in primavera, sono iniziate le indagini da parte dei Carabinieri, che si sono concluse con l’arresto nei confronti del 60enne.