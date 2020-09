Nomine Ipab, Lo Curto attacca Scavone: “Avvantaggia qualche soggetto politico”

Duro affondo della capogruppo Udc all’Ars Eleonora Lo Curto contro un esponente del suo governo. Oggetto dell’intervento della deputata regionale lilybetana sono le nuove nomine riguardanti le Ipab in provincia di Trapani. “L’assessore regionale Antonio Scavone, in piena campagna elettorale per le amministrative – scrive Eleonora Lo Curto – sta sostituendo senza alcuna motivazione diversi commissari delle Ipab nella provincia di Trapani, che hanno risanato situazioni debitorie davvero incredibili. E’ del tutto evidente che l’azione dell’assessore Scavone è finalizzata a recare vantaggio a qualche soggetto politico impegnato nelle competizioni elettorali. Ritengo tutto ciò davvero a dir poco squallido, invito Scavone a fermarsi e annuncio la presentazione all’Ars di un’interrogazione parlamentare sugli atti e le nomine in questione”.