Marsala: strade chiuse al traffico per il rifacimento del manto stradale

Il Comando della Polizia Municipale di Marsala rende noto che con odierno provvedimento (n. 322/2020) ha disposto modifiche alla circolazione veicolare nelle vie interessate a lavori di scarificazione e posa di nuovo manto stradale. Le strade ricadono nelle zone in cui, nei mesi scorsi, si è proceduto alla realizzazione della rete fognaria.

In particolare, fino al prossimo 31 ottobre, l’interdizione al traffico e alla sosta riguarderà – nel versante nord – tratti della via Trapani e strade che la intersecano (Vita e Trieste), nonché le vie Pianto Romano, Rubino, Giustolisi, De Vita, Enotria e Colajanni. Nel versante sud, saranno asfaltate tratti della via Mazara e strade che la intersecano (Catalfo e Pipitone), nonché le vie Favara e Regione Siciliana.

L’impresa esecutrice dei lavori ha l’obbligo di collocare l’apposita segnaletica, regolare il flusso veicolare negli orari di apertura del cantiere, consentire l’accesso ai residenti titolari di passi carrai.