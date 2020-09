Coronavirus nel trapanese: i positivi salgono a 270, ma ci sono anche 2 guariti in più

Dopo l’impennata di ieri, si registra un ulteriore incremento dei casi di Coronavirus in provincia di Trapani, che passano da 263 a 270. Questa la distribuzione territoriale aggiornata all’ultimo report dell’Asp: Alcamo 27; Buseto Palizzolo 17; Calatafimi-Segesta 11; Castellammare del Golfo 9 (+1 rispetto a ieri); Castelvetrano 17 (+4); Erice 13; Marsala 36 (+1); Mazara del Vallo 11; Partanna 11 (+1); Salemi 44, Santa Ninfa 6; Trapani 54; Valderice 6; Vita 2, San Vito Lo Capo 2; Petrosino 4.

Stabile il numero dei ricoverati: sono 14, tutti in degenza presso strutture ospedaliere collocate al di fuori della provincia di Trapani. Nessuno tra loro, fortunatamente, si trova in regime di terapia intensiva. I restanti 258 soggetti positivi al Covid sono invece in isolamento domiciliare obbligatorio, dove resteranno fino al completamento del processo di negativizzazione. Nessuna variazione anche per quanto riguarda i decessi (6), mentre il dato sui guariti passa da 144 a 146.

Passa a 28.180 il numero dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche e private provinciale ha raggiunto quota 10.116; sono, infine, 1.755 i test per ricerca antigene.