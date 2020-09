Mazara: muore mentre fa il bagno un noto farmacista

E’ deceduto ieri pomeriggio mentre faceva il mare nel litorale di Tonnarella, a Mazara del Vallo, il dottor Pietro Grimaudo, 77 anni, titolare della farmacia omonima di via Salemi, nella cittadina della Casbah.

Presso il Lido Baywatch, i bagnanti si erano accorti di un corpo in mare riverso e per l’uomo, nonostante i soccorsi – Guardia Costiera e 118 sul posto – non c’è stato nulla da fare.

A Mazara c’è grande cordoglio per la perdita del farmacista che si trova presso la camera mortuaria del Cimitero comunale. I funerali si svolgeranno domani, alle 10, nella Cattedrale. Poi il feretro sarà tumulato nel cimitero di Sciacca.