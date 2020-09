Marsala 2020: presentata la lista Lega Salvini a sostegno del candidato sindaco Dugo

E’ stata presentata stamani al Comune di Marsala, anche la lista Lega Salvini che appoggia il candidato sindaco alle prossime elezioni del 4 e 5 ottobre, Giacomo Dugo.

Questi i candidati al Consiglio comunale: Francesca Donato, Emanuele Angileri, Giuseppe Patrik Basile, Vittorio Cortese, Cesare Dell’Oglio, Miriam Di Girolamo, Domenico detto “Mimmo” Di Maria, Ouiam El Mrieh, Angelo Falco, Salvatore Firenze, Vincenzo Genna, Antonio Geretto, Giovanna Lamia, Anna Lisa Licari, Valentina Milazzo, Fanny Montalto, Salvatore Oddo, Vito Orlando, Maria Giovanna detta “Maria” Pantaleo, Danilo Parrinello, Noemi Passalacqua, Claudio Sulfaro, Francesca Trapani, Benedetta Maria Assunta Vigna.

Per quanto riguarda la squadra di giunta, Dugo ha scelto Giacomo Alberto Manzo, il commissario della Lega Vito Armato e gli ex consiglieri comunali Patrik Basile e Fanny Montalto (entrambi in carica tra il 2007 e il 2012).