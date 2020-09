Coronavirus in Sicilia, altri 114 casi. Positivi 10 migranti sulla motonave Allegra

Sono 114 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24. In particolare, 10 sono riferibili ai migranti della motonave Allegra, che si trova davanti al porto di Trapani. Complessivamente, allo stato attuale, i casi di Coronavirus nell’isola sono 1.343, al netto di guarigioni e decessi. Nello specifico 54 soggetti sono guariti e uno è deceduto nella giornata odierna (289, in totale, i pazienti morti dopo aver contratto il virus nell’isola, dall’inizio dell’emergenza epidemiologica). Sale a 100 il numero dei ricoveri ospedalieri, con 12 soggetti in terapia intensiva. Sono 1243, invece, i positivi in isolamento domiciliare obbligatorio presso la propria residenza, dove si fermeranno fino al completamento del processo di negativizzazione. In questa fase, a differenza delle settimane precedenti, i nuovi casi si stanno concentrando soprattutto in Sicilia Occidentale, tra le province di Trapani (+37) e Palermo (+45). Il numero dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza nell’isola sono 370.480.