L’Ufficio Elettorale del Comune di Marsala rende noto che sul sito istituzione è stato ripubblicato (http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30340) l’elenco degli scrutatori per il Referendum consultivo del 20/21 Settembre 2020. In pratica, è la riconferma dei nominativi già sorteggiati lo scorso mese di marzo. Com’è noto, lo stesso Referendum – originariamente fissato per il 29 marzo – fu poi posticipato per l’emergenza Covid.