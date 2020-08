Coronavirus, 34 i nuovi positivi in Sicilia

Sono 34 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, 4 sono migranti. Restano 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 68 i ricoverati. Casi che portano a 1.114 gli attuali positivi nell’isola, 1.036 dei quali in regime di isolamento domiciliare. I guariti sono 4. Eseguiti 2.365 tamponi che portano il totale a 346.347. Resta fermo a 286 il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola. La divisione fra le province: 1 Agrigento, 12 Catania, 3 Messina, 3 Palermo, 2 Ragusa, 1 Trapani, 2 Siracusa, 2 Enna 10 di cui 4 migranti.

Lieve calo dei contagi da Covid-19 invece nel resto del Paese, 1365, e 4 vittime (ieri +1): è questo il bollettino odierno appena diramato dal ministero della Salute.

Una flessione quella dei nuovi casi (ieri erano +1444) che va comunque rapportato a quello dei tamponi: in 24 ore ne sono stati fatti 81.723 (il totale da inizio emergenza sale a 8.591.341), contro i 99.108 di ieri. Aumentano per il terzo giorno consecutivo i pazienti in terapia intensiva (+7), che arrivano a 86.

Crescono anche i guariti/dimessi (+312) per un totale di 208.536. Gli attuali positivi arrivano a 24.205 (+1.049), le vittime totali a 35.477, mentre non si registrano regioni a zero contagi.