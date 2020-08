Poste Italiane: in Provincia tornano a orario continuato alcuni uffici

Poste Italiane comunica che da lunedì 31 agosto torneranno disponibili con orario continuato, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, tre uffici postali di Trapani e Provincia.

Le sedi interessate, che nell’ultimo periodo avevano rimodualto l’orario di apertura al pubblico, sono gli ufficidi via G.Battista Fardellaa Trapani e, in provincia, Alcamo, Paceco, San Giuliano Trentapiedia Erice e Valderice.

Accanto al programma di riaperture e ripristino degli orari al pubblico, all’interno delle sedi sopracitate l’Azienda ha installato una segnaletica orizzontale per indicare alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale.

Anche in questa fase, Poste Italiane raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale.

Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.