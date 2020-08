Variazione al cartellone degli spettacoli estivi promossi dall’Amministrazione comunale di Marsala. Per motivi logistico-operativi è stato annullato il concerto dei “Friends Will Be Queen” previsto per sabato prossimo 29 agosto, al Parco Archeologico, con inizio alle ore 21,20.

Il “Tributo ai Queen”, proposto dall’Associazione Zanzibar, quasi certamente verrà “recuperato” il prossimo 19 settembre, ma in un’altra location: l’Atrio di San Pietro.