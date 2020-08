I Corimè live da Morsi & Sorsi, viaggio nel Mediterraneo

Mercoledì 26 agosto alle ore 21.30, nel nuovo locale Morsi & sorsi di Porta Nuova (via Diaz) a Marsala, si terrà il concerto “Mediterraneo d’autore” di Corimè, progetto dei fratelli Giannone. Roberto e Maurizio Giannone, siciliani di origine, intraprendono molto giovani un viaggio attraverso l’Europa. Collaborano con molti artisti di diversa provenienza, sia musicale che culturale.

Dal 2011 partecipano come ospiti musicali a tutte le edizioni del “Premio Trabucchi d’Illasi alla passione civile” con Ascanio Celestini, Marco Paolini, Massimo Cirri, Carlo Petrini, Gianni Minà, Alex Zanotelli, Giusi Nicolini, Frankie hi-nrg mc, Fiorella Mannoia. Tornati in Italia si stabiliscono sul lago di Garda, nel 2006 prende forma il progetto Corimè che si concretizza nel 2010 e nel 2016 vincono la XIII edizione del contest americano International Songwriting Competition nella categoria World, votati da una giuria formata dai più grandi musicisti, tra cui Pat Metheny, Tom Waits e Robben Ford. Nel corso della serata i palati saranno allietati dai vini delle cantine Baglio Oro. Per info e prenotazioni 328.7090464.