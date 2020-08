L’alpino Brupamento a piedi fino a Marsala a sostegno della ricerca AST

Parole di apprezzamento da parte di Elio Brupamento per la città di Marsala sia per le sue bellezze storiche e paesaggistiche sia per come è tenuta. L’alpino di 68 anni, nativo e residente ad Udine, ex tecnico ospedaliero, sta percorrendo in lungo e largo l’Italia a piedi e si è soffermato per tre giorni a Marsala. Stamattina è stato ricevuto a Palazzo Municipale dal vice sindaco Agostino Licari in rappresentanza dell’Amministrazione Di Girolamo.

Al vice sindaco, Brupamento che sta portando avanti la sua performance anche per sensibilizzare gli italiani a sostenere l’Associazione Sclerosi Tuberosa, una malattia gravissima che colpisce i bambini, ha raccontato di avere visitato il centro e il Museo di Baglio Anselmi ma soprattutto di avere trovato la Città bella e accogliente. Ha anche ringraziato i salesiani che lo hanno ospitato per ben tre giorni. Licari dal canto suo si è congratulato con Brupamento per gli oltri 5200 chilometri percorsi a piedi (la sua impresa è cominciata 16 mesi fa) e gli ha consegnato il gagliardetto della Città.