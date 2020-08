Marsala: cittadini segnalano rifiuti in strada in zona Tafalia: “Area infestata da topi e insetti”

Ancora rifiuti in giro per il territorio. A segnalarcelo, i cittadini marsalesi che ci hanno inviato delle foto questa volta da contrada Tafalia, all’altezza del civico 72 e a 200 metri dalla via Trapani. E’ qui che alcuni sacchi dell’immondizia si trovano sparpagliati lungo la strada, con spazzatura persino gettata tra i cespugli.

Non si sa se ciò sia dovuto ad un errato ritiro dei sacchi, oppure se sia dovuto all’abbandono indiscriminato di persone incivili che non differenziano correttamente; sacchi della spazzatura che poi vengono attaccati da animali randagi.

Fatto sta che l’area è molto sporca e ha bisogno di un serio intervento. “Peraltro – ci dicono alcuni residenti – la zona è infestata da topi e insetti vari”, sintomo che l’aria non è proprio salubre con questo caldo.