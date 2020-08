Covid Sicilia: 35 nuovi positivi, nessun migrante. Zero casi in Provincia di Trapani

Tornano a crescere i casi di coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 35 nuovi casi positivi. Cresce anche il numero delle persone ricoverate: ora sono 60 (ieri erano 53) così come cresce quello delle persone ricoverate in terapia intensiva che ora sono dieci mentre ieri erano 8. In Isolamento domiciliare ci sono 843 persone e dunque il totale dei positivi in Sicilia è di 903. Non ci sono state vittime. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati poco più di 2000.

Nei 35 casi positivi siciliani di oggi però non ci sono migranti, ma 8 casi a Catania, 8 a Messina, 13 a Ragusa, 4 a Palermo e 2 a Siracusa. Nessun nuovo caso in Provincia di Trapani. Ci sono anche sei guariti.

Anche il dato italiano è in salita con 1210 casi e 7 morti, quindi in notevole crescita.