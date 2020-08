Alcamo, il sindaco Surdi: “In un solo colpo recuperati 10 anni di disavanzo”

Nel corso della diretta social, il primo cittadino ha annunciato anche la partenza dei lavori di via per Camporeale. La strada è rimasta bloccata a causa di una frana dal gennaio del 2019 ed è stato necessario il trasferimento di diverse famiglie dalle proprie abitazioni.

È tornato a parlare via web il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi. Il primo cittadino ieri sera ha comunicato agli alcamesi alcune informazioni sulle attività dell’ente. In particolare, il sindaco ha iniziato il suo discorso comunicando i risultati raggiunti dal Comune sul fronte dei propri conti. In giunta, il 13 agosto, è stato approvato il rendiconto 2019. Ma il primo cittadino ha anche fatto un piccolo excursus su quanto trovato al momento del suo insediamento. L’amministrazione pentastellata ha, infatti, ereditato un disavanzo importante. “In un solo colpo, grazie ad un attento lavoro degli uffici ed in modo particolare della ragioneria, ma non soltanto, in un anno siamo riusciti a recuperare 10 anni, assottigliando questa quota di disavanzo che abbiamo trovato nel nostro bilancio comunale” ha affermato. Inoltre, a luglio, la Corte dei conti, relativamente ai rendiconti 2017 e 2018 ha reso alcune osservazioni positive per il municipio alcamese. Altra notizia su cui ha voluto soffermarsi il sindaco Surdi è stata quella relativa al “Giro d’Italia”, manifestazione nazionale che il 4 ottobre prossimo vedrà Alcamo protagonista della seconda tappa della gara ciclistica seguita in mondo visione. “Ci inorgoglisce il fatto che è stata scelta la nostra città, anche perché è l’unica della provincia di Trapani” ha affermato il primo cittadino, aggiungendo “Tra l’altro, la tappa Alcamo-Agrigento sarà un percorso molto bello, che toccherà tutta una serie di paesi molto belli, strade molto belle. Pensate a tutto ciò che ci sarà dietro a questa organizzazione”. Poi, ha spiegato che vi è stato un incontro al Palazzo di città con gli organizzatori del gruppo RCS, Gazzetta dello Sport. Ci sarà un Village dei ciclisti allestito in Piazza della Repubblica da dove partirà la tappa del tour, precisamente dallo spazio adiacente al Castello dei Conti di Modica, ma interesserà anche altre vie importanti. L’arrivo è invece previsto in via Maria Riposo. Per il sindaco Surdi, quindi, quella del “Giro d’Italia” è un’occasione per mettere in risalto le bellezze della città. Dunque, tutto il mese di settembre sarà dedicato alla preparazione per accogliere al meglio l’evento e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare gli assembramenti in questo periodo di massima allerta a causa dell’emergenza Covid non ancora superata. Proprio su tale argomento, il primo cittadino ha invitato i cittadini a continuare ad effettuare il distanziamento sociale e ad indossare le mascherine, ringraziando gli alcamesi per il comportamento tenuto a ferragosto. Il sindaco Surdi ha poi smentito la notizia relativa alla chiusura di una discoteca ad Alcamo per avere violato le norme anti Covid, diffusa dagli organi di stampa. La misura ha infatti riguardato un’altra località vicina. Ulteriore comunicazione ha riguardato le scuole di competenza comunale. Infatti, il Consiglio comunale, come da noi già riportato ( https://itacanotizie.it/2020/08/18/alcamo-il-consiglio-comunale-ha-approvato-una-modifica-al-programma-triennale-delle-opere-pubbliche-2020 2022 ), ha approvato una modifica al Piano Triennale delle opere pubbliche che permetterà ad alcuni istituti di ottenere un finanziamento di 230 mila dal governo nazionale per far fronte all’emergenza Coronavirus. In questo periodo, l’amministrazione Surdi ha avviato delle interlocuzioni con i dirigenti scolastici al fine di stabilire gli interventi più urgenti e permettere il ritorno sui banchi di scuola dei più piccoli a settembre e in piena sicurezza. Nel corso della diretta social, il primo cittadino ha annunciato anche la consegna dei lavori di via per Camporeale il 27 agosto. La strada è rimasta bloccata a causa di una frana dal gennaio del 2019, fatto che ha reso necessario il trasferimento di diverse famiglie dalle proprie abitazioni. “Comprendo bene, possiamo comprendere tutti, quanto sia stato difficile non poter utilizzare le proprie case con i bimbi piccoli e quant’altro. Non vediamo l’ora che possano rientrare” ha detto il primo cittadino. Una notizia positiva, quindi, non solo per i residenti di quella zona, costretti a stare lontano dalle proprie case, ma anche per gli agricoltori, i quali, quotidianamente, percorrono la strada per raggiungere i campi da coltivare, e che, appunto, per più di un anno, hanno riscontrato tale difficoltà. L’importo dei lavori ammonta a 900 mila euro. La ditta aggiudicataria è di Gioiosa Marea, in provincia di Messina. Il sindaco Surdi ha concluso la sua comunicazione con un ringraziamento agli uffici comunali competenti e al commissario di governo che hanno seguito l’iter per giungere all’esecuzione dei lavori.