Marsala, i sostenitori di Grillo sterzano verso la presentazione di sole liste civiche. Intanto la Lega…

Fumata bianca ieri sera nella riunione dei sostenitori della candidatura a sindaco di Marsala di Massimo Grillo.

L’incontro richiesto da tempo da alcuni componenti della colazione, Fratelli d’ Italia e Movimento Via, si era trasformato in una specie di referendum tra quanti sostengono che la coalizione deve ricalcare l’alleanza che governa la Regione aggiungendo anche Movimenti civici locali, e quanti invece hanno posto il veto all’ingresso della Lega tra i sostenitori dell’ex parlamentare.

Tra questi il più chiaro era stato il parlamentare regionale di Forza Italia il marsalese Stefano Pellegrino.

Poco prima di recarsi alla riunione il forzista parlando con la nostra redazione aveva affermato: “A Marsala la storia politica volge verso altre direzioni. La Lega non ha le caratteristiche di essere presente all’interno di una coalizione civica fatta di moderati che condividono un progetto comune”.

Proprio di questo si è parlato nel corso della riunione serale che da quanto si apprende non ha visto particolari divisioni tra i partecipanti. “Se di colazione di liste civiche si tratta – ci ha detto però un dirigente centrista – i simboli dei partiti non debbono essere presenti”. E infatti, pur senza giungere ad una conclusione definitiva sembra che i candidati di Forza Italia tra cui il presidente del Consiglio Enzo Sturiano, potrebbero confluire in una lista unica. In questo caso torna in ballo “Noi Marsalesi” movimento creato dallo stesso Pellegrino.

Persino Diventerà Bellissima, partito fondato in Sicilia dal presidente della regione Nello Musumeci, potrebbe rinunciare al proprio simbolo appannaggio di ProgettiAmo Marsala che già cinque anni fa si presentò a sostegno di Grillo facendo approdare in Consiglio Giusi Piccione che poi ha lasciato il movimento.

A questo punto resta aperta la questione di Fratelli D’Italia che potrebbe fare confluire i propri candidati in una delle liste civiche già annunciate a sostegno di Massimo Grillo.

La stranezza di quanto accade nel centro destra e tra gli eventuali sostenitori dell’ex parlamentare è che la Lega nel pomeriggio di ieri ha annunciato e convocato per oggi, 20 agosto, un incontro tra tutte le forze politiche di centro destra affermando che ha avuto il via per la convocazione proprio dai dirigenti locali e regionali dei partiti alleati. Lo stesso Stefano Pellegrino ci ha detto però che lui in rappresentanza di Forza Italia non era a conoscenza della riunione e che comunque non avrebbe partecipato. Appuntamento a questo pomeriggio al Baglio Basile e vedremo chi parteciperà.