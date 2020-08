Referendum costituzionale, a Trapani le domande di scrutatore

La Commissione Elettorale Comunale nella seduta del 17.08.2020 ha deliberato di utilizzare l’elenco nominativo, approvato con verbale n. 9 redatto il 06.03.2020, dei 636 aspiranti scrutatori risultati ammessi in occasione del Referendum costituzionale del 29.03.2020, depurandolo dai soggetti che nel frattempo risultano emigrati o altro. Tra l’altro il medesimo elenco potrà essere integrato con con ulteriori aspiranti che manifestano la propria disponibilità ad assumere l’incarico di scrutatore, previo inoltro della relativa istanza. Tranne coloro che hanno già presentato istanza di disponibilità e risultano inseriti in elenco, gli aspiranti scrutatori interessati a svolgere l’incarico per le prossime consultazioni Referendarie, potranno presentare dichiarazione di disponibilità alla nomina. Tale dichiarazione deve essere presentata all’ufficio elettorale da martedì 18 agosto e pervenire tassativamente entro lunedì 24 agosto 2020. Possono dichiarare la propria disponibilità elettrici ed elettori del Comune di Trapani, che si trovino nelle seguenti condizioni:

iscritti all’Albo delle persone idonee alle funzioni di scrutatore di seggio elettorale;

disoccupato/inoccupato

La dichiarazione, redatta secondo il modello allegato, dovrà pervenire mediante una sola delle seguenti modalità:

presentazione diretta presso l’ufficio Protocollo del Comune di Trapani, sito in Piazza Municipio n.1, negli orari di apertura al pubblico (tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30);

invio telematico alla casella istituzionale di posta elettronica del Comune scrutatori@comune.trapani.it allegando la scansione del modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione di un documento di riconoscimento valido;

invio telematico alla casella istituzionale di posta elettronica certificata del Comune protocollo@pec.comune.trapani.it, allegando la scansione del modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma digitale;

Tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data della consultazione, la Commissione Elettorale si riunirà in pubblica adunanza, preannunciata con apposito manifesto ove verrà indicato il luogo e la data del sorteggio, ed ivi si procederà alla nomina degli scrutatori fra coloro che, iscritti all’Albo ed in possesso dei requisiti, avranno fatto pervenire istanza di disponibilità entro i termini su indicati.A seguito del sorteggio, sul sito istituzionale del Comune www.comune.trapani.it sarà pubblicato l’elenco dei nominati che dovranno provvedere al ritiro della nomina. Gli aspiranti scrutatori che verranno sorteggiati, a pena di esclusione, dovranno all’atto del ritiro della nomina confermare i requisiti/condizioni già dichiarati in sede di presentazione della domanda di disponibilità.

Il mancato ritiro della nomina entro i termini verrà considerato quale rinuncia. Un eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico, dovrà essere comunicato entro 48 ore dalla nomina, con le medesime modalità di presentazione della dichiarazione. L’impegno richiesto per lo svolgimento delle funzioni di scrutatore è dalle ore 15,30 di Sabato 19 Settembre sino a conclusione dei lavori per la costituzione del seggio, dalle ore 6.30 di Domenica 20 Settembre fino alle 23.00 e da lunedi 21 Settembre dalle 06.30 per tutta la giornata, comprese le operazioni di scrutinio che avverranno dopo la chiusura dei seggi a partire dalle ore 15,00.

Il compenso previsto è di Euro 104,00 e non è soggetto a tassazione.

“La Commissione elettorale – dichiara il vice Sindaco Vincenzo Abbruscato – ha ritenuto di riaprire i termini per la presentazione di disponibilità di scrutatore, stante il periodo trascorso per il rinvio del referendum causa Covid 19, fermo restando l’acquisizione e validità delle richieste già acquisite. Su mia proposta e all’unanimità dei componenti della Commissione, si procederà al sorteggio degli scrutatori presso la Sala Sodano il 31 agosto 2020, alle ore 10.00, tra chi avrà dichiarato anche di essere inoccupato e/o disoccupato”.