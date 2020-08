Rifiuti a Mazara, bonificata via Napoli

Un intervento di pulizia e bonifica è stato effettuato presso la zona di via Napoli a Mazara. Ne dà notizia il sindaco della Città del Satiro, Salvatore Quinci: «È stata bonificata via Napoli dall’abbandono di rifiuti indifferenziati e dagli sfabbricidi accumulati negli anni. Al dovere dell’amministrazione comunale di tenere pulita la città non deve corrispondere, in alcun modo, il diritto selvaggio del cittadino a sporcare. È doveroso il senso civico da parte di tutti e la cura degli spazi comuni. Siamo impegnati a combattere questo fenomeno di grande inciviltà, che colpisce non solo l’ambiente, ma noi tutti per i costi necessari al ripristino del decoro. Ringrazio i residenti della via Napoli, con i quali in questi mesi ho intrattenuto interlocuzioni stimolanti, per le segnalazioni e la collaborazione dimostrata nel vigilare tutta la zona nella quale risiedono. Teniamo Mazara pulita».