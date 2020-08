Lite a Marettimo con ricovero, Fazio: “Aggredito per aver difeso un bambino”

Ha fatto il giro dei social, ieri, la notizia di una lite, avvenuta a Marettimo, tra l’ex sindaco di Trapani Mimmo Fazio e un ragazzo. Prima un gavettone casuale da parte del giovane, poi la reazione dell’ex deputato regionale che però è stato messo ko da una testata. Entrambi sono stati soccorsi dall’ambulanza, ma ad avere la peggio è stato proprio Fazio che ha così ricostruito la vicenda, proponendo una ricostruzione in gran parte diversa dell’episodio: “Alla luce di quanto mi trovo a leggere ed al fine di ristabilire la verità su una vicenda fin troppo colorita di notizie non vere, mi trovo costretto a pubblicare la foto al mio arrivo al pronto soccorso. La testata del “ragazzino” mi ha provocato come da referto medico “trauma cranico e ferita all’arcata sopraccigliare destra con 9 punti di sutura. Frattura avvallata del pavimento dell’orbita destra con sospetta rientranza. Materiale ematico nel seno mascellare di destra. Ematoma subgaleale in sede sopraccigliare destra” con una prognosi di 30 giorni. Il mio aggressore – state tranquilli – non è stato ricoverato ed è tornato ieri sera stesso a casa con le sue gambe. E tutto questo solo per avere difeso senza utilizzare violenza alcuna un bambino con cui stavo andando a pescare. La questione verrà naturalmente risolta nelle sedi opportune, ma ritengo imponga da parte di tutti, soprattutto di chi continua a diffondere notizie false, attente riflessioni”.