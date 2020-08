Stop al Birgi-Roma per un guasto tecnico, volo spostato al pomeriggio

Un guasto tecnico ha impedito stamattina il decollo del volo AP405 Birgi-Roma Fiumicino di Alba Star. Dalla compagnia aerea italo-spagnola fanno sapere che il volo è stato riprogrammato per le 18.45 e che ai passeggeri è stata data piena assistenza sia per quanto riguarda i voucher che per i buoni pasto.

A proposito della cancellazione del volo di stamattina, ItaliaRimborso ha inviato un comunicato stampa, spiegando che alcuni viaggiatori li hanno contattati manifestando il disagio vissuto. “Secondo gli strumenti a disposizione di ItaliaRimborso – si legge nella nota diffusa agli organi di stampa – ci sarebbero tutte le condizioni favorevoli per richiedere alla compagnia aerea la compensazione pecuniaria che ammonta a 250 euro. Richiederla è davvero semplice. Basta contattare facilmente il customer service di ItaliaRimborso chiamando il numero di telefono 06-56548248 (Whatsapp 342 1031477), scrivendo una email all’indirizzo info@italiarimborso.it o compilando il form online nell’homepage del sito www.italiarimborso.it”.