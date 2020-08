Aggressione in pieno centro a Marsala, interviene Eleonora Lo Curto

La notizia, riportata dalla nostra testata, dell’aggressione subita da un giovane nello scorso fine settimana, ha registrato diverse reazioni da parte di singoli cittadini e di rappresentanti delle istituzioni;

““Le notizie sull’aggressione ad un ragazzo extracomunitario nel centro storico di Marsala fa rabbrividire. Qualcuno che inneggia a slogan suprematisti vuole trasformare una città che da sempre è crogiuolo di culture e terra di accoglienza in un luogo di violenza e di scorribande razziste. Auspico che le indagini vengano svolte con scrupolo per assicurare alla giustizia quanti si macchiano di un reato che è sanzionato dall’articolo 604 del codice penale. Marsala è una città orgogliosamente aperta a tutti, alle culture e non può essere trascinata nel baratro dell’ignoranza e dell’intolleranza di qualche idiota”. Lo ha dichiarato tramite una nota stampa Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.