Metti una cena con… Ghali. Che sorpresa per la marsalese Martina Blandina

Una giovanissima marsalese ha vissuto un momento indimenticabile, una sorpresa davvero incredibile per una fan. Martina Blandina, il 23 febbraio scorso, prima del difficile periodo Covid, ha incontrato il suo cantante preferito alla Feltrinelli di Palermo: Ghali. “Per l’occasione ho portato dei disegni fatti da me – ci racconta Martina -, un ritratto di Ghali e di sua madre Amel, dei suoi migliori amici e un altro disegno che raffigurava la copertina del suo nuovo album DNA. Dopo qualche ora di attesa, grazie a mio padre che mi ha accompagnato con tanta pazienza, è arrivato il nostro turno: gli ho mostrato i miei disegni, abbiamo fatto una foto e mi riconosce, perchè i disegni li avevo pubblicati su Instagram dove hanno ricevuto diversi like e Ghali li aveva anche ripostati sulla sua Storia”.

All’interprete di “Good Times” e “Cara Italia” quei disegni hanno colpito molto, soprattutto il ritratto della madre a cui è fortemente legato. “Ad un certo punto un uomo del suo staff gli dice ‘io la porterei a cena’ – ci dice Martina emozionata nel ricordare quella giornata -; io pensavo che scherzasse e invece Ghali ha confermato la proposta. Non riuscivo a crederci eppure siamo andati a cena con lui ed è stata una esperienza bellissima”.