Beneficenza: Movimento Apostolici Ciechi consegna al vescovo la somma raccolta

A seguito della pandemia di coronavirus sono state tante le iniziative che si sono succedute in favore soprattutto dei soggetti e delle famiglie che economicamente sono state più colpite in questo periodo.

Il Movimento Apostolico Ciechi di Marsala ha organizzato una raccolta fondi a cui hanno aderito i soci. “Abbiamo voluto intraprendere come già abbiamo fatto altre volte – ci ha detto il presidente Antonio Struppa – questa iniziativa per alleviare i momenti di sofferenza. Noi non essendo una organizzazione strutturata per questo scopo abbiamo deciso, assieme all’Unione Italiana Ciechi della sezione di Marsala che ci ha collaborato, di donare le somme raccolte al vescovo della nostra Diocesi perché si attivi ad utilizzarli con i tradizionali canali della chiesa e farli pervenire ai più bisognosi”. Nella mattinata di giovedì 6 agosto Struppa assieme a don Alessandro Palermo, assistente spirituale dell’organizzazione e alla psicologa Antonella D’Angelo, ha incontrato il vescovo di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero al quale ha consegnato la somma raccolta”.