Cravatta tagliata nella stanza di Fava. Solidarietà dalle istituzioni regionali

Un inquietante episodio si è verificato ai danni del presidente della Commissione Antimafia Regionale Claudio Fava. Ignoti si sono introdotti nella sua stanza, all’Ars, facendogli trovare la propria cravatta tagliata. L’episodio potrebbe avere un significato simbolico che fa pensare a un “avvertimento” mafioso. Giornalista, scrittore e sceneggiatore, Claudio Fava è stato eletto nel 2017 nella lista Cento Passi per la Sicilia, venendo poi designato a presiedere la Commissione Antimafia dell’Ars, che sotto la sua guida ha approfondito temi di particolare rilevanza, dal ciclo dei rifiuti al sistema Montante. Poco meno di due anni fa, nell’ottobre 2018, Fava era stato suo malgrado protagonista di un altro inquietante episodio, allorchè gli fu recapitata una busta contenente un proiettile calibro 7,65.

Diverse le attestazioni di solidarietà ricevute dal deputato regionale catanese, tra cui quella del presidente Nello Musumeci: “C’è ancora tanta gente che crede di potere condizionare le azioni della politica, con le blandizie o con le intimidazioni. Fare da scudo a tali tentativi significa volere riaffermare il primato della buona politica su tutto. Al presidente dell’Antimafia Claudio Fava va quindi la solidarietà mia e del governo regionale”.

La capogruppo dell’Udc Eleonora Lo Curto: “Auspico che venga fatta chiarezza rapidamente sul fatto torvo che ha riguardato il collega Claudio Fava, presidente dell’Antimafia regionale. Pensare che una minaccia possa essere fatta in maniera esplicita entrando in una sede istituzionale fa rabbrividire. Ci si sente inermi ed anche insicuri. Occorre che le misure di sicurezza nel palazzo del Parlamento vengano rafforzate disponendo anche verifiche sugli accessi. A Fava va tutta la solidarietà mia e del gruppo che presiedo”.

Anche il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Ars ha espresso solidarietà al presidente della Commissione regionale Antimafia: “Apprendiamo dalla stampa di questo accadimento – spiegano i deputati pentastellati – che certamente non fermerà l’attività del presidente dell’antimafia siciliana. A Fava giunga il nostro abbraccio”.

Il capogruppo dei Popolari e Autonomisti Carmelo Pullara: “Esprimo a nome di tutto il gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti Idea Sicilia, la piena e convinta solidarietà all’onorevole Claudio Fava, presidente della Commissione Antimafia all’Ars, per l’ignobile gesto subito all’interno del suo ufficio. Non saranno certo questi atti vili, come il taglio di una cravatta, a frenare l’importante attività svolta dalla stessa Commissione e da chi la rappresenta sulle vicende più oscure e spigolose che riguardano la nostra Isola”.