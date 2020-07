Rotary Marsala Lilibeo-Isole Egadi visita l’Amerigo Vespucci ancorato a Favignana

Questa mattina il Presidente del Rotary Club Marsala Lilibeo – Isole Egadi, Massimiliano Saladino è stato accompagnato dal Luogotenente NP Francesco Rosano Comandante della Guardia Costiera di Favignana e dal 2^capo NP Salvatore Nastasi, per fare gli onori di casa e ringraziare il Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi Comandante della Nave Amerigo Vespucci.

In seguito alle misure di contenimento dei contagi, lo scambio dei saluti è avvenuto sotto bordo dove il Presidente Saladino ha donato il gagliardetto del Rotary al Comandante Bacchi della Vespucci che ha ricambiato con il gagliardetto della Nave Vespucci.

Prosegue la circumnavigazione della Sicilia da parte della nave Amerigo Vespucci. Il veliero è al momento in una in campagna d’istruzione con gli allievi dell’Accademia Navale. L’arrivo alle Isole Egadi e la manovra di fonda al largo di Favignana è stato uno spettacolo per gli isolani e turisti presenti .La storica nave scuola resterà ancorata a Lido Burrone fino a stasera per poi riprendere la navigazione.

La nave sta compiendo una circumnavigazione attorno alla Sicilia e si trova nei mari siciliani già da qualche giorno. Dopo essere passata da Palermo e Messina, l’Amerigo Vespucci si è infatti mostrata davanti Taormina e Catania, per poi giungere a Siracusa.