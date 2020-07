In vendita il gin della Regina (prodotto a Buckingham Palace)

Gli ingredienti vengono raccolti a mano nel giardino della residenza reale

Buckingham Palace ha lanciato nel suo shop online un nuovo particolare prodotto: si tratta del gin della regina, prodotto utilizzando solo ingredienti raccolti a mano nell’immenso giardino della residenza reale.

Questo gin è l’ingrediente di base del cocktail preferito da sua maestà, il Dubonnet, che Elisabetta II sorseggia regolarmente ancora oggi all’età di 94 anni. Il distillato è realizzato con 12 erbe, tra cui verbena odorosa (di limone), bacche di biancospino, foglie di alloro e foglie di gelso, tutte provenienti dai terreni del palazzo.

Il nome ufficiale del distillato è Bukingham Palace Gin e si presenta in una bottiglietta celestina con l’etichetta decorata con motivi floreali dove si legge anche un consiglio per l’utilizzo: “Si raccomanda di servirlo versandolo prima in un bicchiere con ghiaccio, per poi aggiungere dell’acqua tonica e una fetta di limone”.

Probabilmente la produzione di questo gin è un tentativo per contrastare la riduzione notevole degli incassi dovuto allo stop forzato delle visite a Palazzo a causa dell’emergenza sanitaria.

Il costo di una bottiglia di gin della Regina, già disponibile nello shop online di Palazzo, è di 40 sterline (cioè circa 45 euro). Ma per chi ci avesse già fatto un pensierino, va detto che al momento la consegna a domicilio è prevista solo nel Regno Unito.