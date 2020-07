A Favignana arriva l’Amerigo Vespucci, il veliero della Marina Militare

La nave “Amerigo Vespucci” si trova ancorata proprio di fronte il lido Burrone di Favignana. Ci resterà fino a domani sera. La Capitaneria di Porto di Trapani ha diramato un’ordinanza – firmata dal comandante Paolo Marzio – che vieta ad ogni unità di avvicinarsi a meno di 100 metri.

L’Amerigo Vespucci è un veliero della Marina Militare costruito come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell’Accademia navale e quest’anno fanno la crociera addestrativa per gli allievi della 1′ classe in Mediterraneo.