No al Razzismo, a Petrosino si realizza la scritta “Human Black Migrant Lives Matter”

A Petrosino è tutto pronto per realizzare la scritta “Human Black Migrant Lives Matter” per dire no a ogni forma di razzismo e discriminazione.

L’appuntamento è per domani pomeriggio, con inizio alle ore 18, in via Marsala: lì si ritroveranno tutti coloro (associazioni, artisti etc, ndr) che hanno condiviso l’idea dell’Amministrazione comunale di aderire all’iniziativa denominata “100 sfumature di umanità” lanciata nelle settimane scorse a livello nazionale dal movimento delle Sardine. La scritta sarà lunga 50 metri e rappresenterà una vera e propria espressione artistica contro il razzismo e la discriminazione.