Passaggio di campana al Rotary club Marsala Lilibeo- Isole Egadi

Celebrato sabato 18 luglio il “Passaggio della Campana” del Rotary Club “Marsala Lilibeo – Isole Egadi”, guidati dal prefetto Rossella Giglio presso l’aula consiliare del comune di Favignana situata all’interno dello storico Palazzo Florio, che ha visto alla presenza di Giuseppe Sinacori, Assistente del Governatore per l’a.r. 2020-2021, l’alternarsi dell’uscente Enzo Domingo all’entrante Massimiliano Saladino.

Dopo il saluto Istituzionale e il benvenuto da parte del Presidente del Consiglio comunale di Favignana, Ignazio Galuppo, Il presidente uscente del Rotary Marsala Lilibeo – Isole Egadi ha avuto il compito di aprire l’incontro, e lo ha fatto con visibile emozione, mettendo a proprio agio i presenti (soci, familiari e invitati). Enzo Domingo ha fatto, un rapido bilancio dell’ anno trascorso alla guida del Club; ne ha elencato i numerosi service di carattere sociale, sanitario e di forte impatto culturale svolti dal Club e dei progetti che non sono stati realizzati a causa del fermo dovuto al Covid 19 . Un ringraziamento è stato rivolto ai soci per il loro vivo impegno nella partecipazione soprattutto ai service realizzati.

Il presidente che guiderà il club per l’anno sociale 2020- 2021, Massimiliano Saldino, ha tracciato, nelle linee essenziali, il programma dell’anno: Saladino ha descritto l’impostazione del lavoro, delle scelte e dei service che caratterizzeranno l’annata a venire, fortemente rivolti alla nostra città, al suo territorio e al sostegno alle categorie più deboli. «Dobbiamo promuovere l’attività di service, che significa – ha sottolineato il presidente 2020-2021 Massimo Saladino – trasformare le parole in azioni, perché la nostra missione è definita dal nostro comportamento, ma anche perché contribuisce al coinvolgimento dei soci e, rinforza l’orgoglio di appartenenza; per l’attrattiva che le nostre attività hanno verso nuovi soci, per l’immagine, per l’apprezzamento da parte della comunità e per il rapporto con la stessa. Apportiamo cambiamenti positivi alle comunità”. Poi ha voluto concludere il suo intervento citando l’ex Prefetto Fulvio Sodano, già cittadino onorario delle Isole Egadi , con una frase che è incisa su una targa appesa all’interno dell’aula consiliare : “Provate a immaginare a dover vivere in un paese in cui si è privati della libertà e dei diritti legittimi, io non ci sono riuscito. Se credi in quello che fai, se unisci la passione ai sogni è possibile che si avverino. Così ho sentito di interpretare la mia vita, pur sbagliando ma sempre proiettata alla realizzazione dei miei ideali a cui mai vorrei rinunciare costi la mia vita. Non so se ci sono riuscito ma ci ho creduto”.