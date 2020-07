Trapani: degrado in via Spalti, sopralluogo del sindaco

Stamane il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, si è recato per un sopralluogo presso l’ex dispensario in via Spalti, a seguito di segnalazione degli abitanti del limitrofo palazzo, constatando la situazione di degrado ambientale e di abbandono dei luoghi da parte dell’ente regionale proprietario dell’area.

Partito subito l’intervento della Polizia Municipale e Asp. “Ringrazio i cittadini trapanesi che con le loro segnalazioni contribuiscono ad accertare gli atti incivili di abbandono di rifiuti – dichiara il Sindaco – segnalerò all’Autorità Giudiziaria l’ente proprietario e procederò con apposita ordinanza sindacale in danno per la messa in sicurezza e bonifica del sito”.