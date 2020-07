Marsala: morto il giudice Roberto De Simone. Il cordoglio della Città per un “uomo integerrimo”

E’ scomparso oggi improvvisamente, il giudice Roberto De Simone, ex Presidente del Tribunale di Marsala e poi di Trapani e attuale componente del Consorzio trapanese per la Legalità e lo Sviluppo. E’ stato colpito da un malore mentre si trovava allo Sporting Club di Marsala.

Il Presidente De Simone con i sindaci Catania e Di Girolamo

La scomparsa del dottor De Simone ha suscitato grande commozione in Città e nell’ambiente giudiziario nazionale perché durante il suo lavoro, svolto fino a pochi anni addietro, si è sempre fatto apprezzare oltre che per la correttezza e la professionalità anche per la sua affabilità.

“Sono profondamente addolorato – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo – per la scomparsa del Presidente De Simone, uomo integerrimo e ben voluto da tutti. Ho avuto modo di apprezzarlo ancor più negli ultimi anni considerato che era componente del Consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo e in occasione dell’inaugurazione del nuovo palazzo di Giustizia di Marsala di cui è stato solerte fautore. Marsala perde uno dei suoi uomini migliori. Alla moglie Franca Maria Lombardo, al figlio Antonio Orazio e a tutti i familiari porgo il cordoglio della città, dell’Amministrazione e mio personale”.

Ed al cordoglio si associa anche il consiglio comunale di Marsala a nome del suo Presidente Enzo Sturiano. “Sono rimasto colpito dalla improvvisa scomparsa del giudice Roberto De Simone – sottolinea il massimo rappresentante di Palazzo VII Aprile -. Lo ricordo come una persona gentile e disponibile oltre che come un grandissimo Presidente di Tribunale”.