Avviso di garanzia per Scarcella, che si dimette dalla presidenza del Consorzio per la Legalità

Il sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, oggi pomeriggio, nel corso dell’interrogatorio dei Carabinieri, dopo l’avviso di garanzia ricevuto nell’ambito dell’odierna operazione antimafia, che ha portato all’arresto del boss Mariano Asaro. Lo stesso Scarcella, è stato raggiunto da un avviso di garanzia.

“Ho ritenuto di avvalermi della facoltà di non rispondere, alla luce della genericità della contestazione, – precisa il primo cittadino – pur dichiarando il proposito di richiedere l’interrogatorio senza indugio non appena avrò contezza dell’accusa”.

In attesa di chiarire la propria posizione, il sindaco Scarcella, ha rassegnato le dimissioni, con effetto immediato, da presidente dell’assemblea del Consorzio trapanese per la Legalità e lo Sviluppo.

“Confidando nell’azione della Magistratura e consapevole della mia estraneità ai fatti contestati, – scrive l’avvocato Scarcella – le dimissioni da presidente dell’assemblea di codesto nobile Consorzio, trovano fondamento nella necessità di non arrecare danno all’istituzione”.