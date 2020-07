Per allenarsi mentre si lavora in ufficio arriva il tapis roulant da scrivania

Per chi passerà i prossimi mesi ancora in smart working e anche per chi è da sempre che lavora da casa e non vuole assolutamente rinunciare a coniugare la giornata lavorativa con lo sport, allora oggi vi proponiamo una possibile soluzione: il tapis roulant da scrivania.

Perché lo definiamo da “scrivania”? Klarfit Workspace Go Light è il tapis roulant che aiuta a combattere la sedentarietà tramite un movimento leggero, ma continuo, anche mentre lavorate.

Infatti si infila comodamente sotto a mensole o scrivanie alte per permettervi di camminare mentre rispondete alle mail e lavorate al pc. Programmabile a una velocità tra 0,8 e 6 km/h, ha un design ultrapiatto con un altezza di 11 centimetri che lo rende perfetto da infilare sotto al divano quando non serve più. Lo trovate qui

Se i mobili che avete a casa non vi soddisfano, ecco che potreste pensare di acquistare uno standing desk, come quello di JenLn, che trovate qui