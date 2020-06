Dati Coronavirus 28 giugno: 174 i nuovi positivi

Sono 174 i nuovi contagiati da Coronavirus, nel bollettino di oggi, 28 giugno 2020. Il numero totale dei casi sale a 240.310 e sono 16.681 le persone attualmente positive (155 unità in meno di ieri).

Aumentano di una unità oggi i pazienti affetti da Covid in terapia intensiva: sono 98, 43 dei quali in Lombardia. I ricoverati con sintomi sono 1.160, cento in meno rispetto a ieri, 15.423 le persone in isolamento domiciliare, 56 in meno rispetto a ieri.

I morti in totale oggi sono 22 portando il totale a 34.738, sempre in crescita i guariti che complessivamente sono 188.891.

Il bollettino in Sicilia rimane aggiornato a ieri con 130 attuali positivi in totale.