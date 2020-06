Patto locale per la Lettura, a Marsala un incontro per la sottoscrizione

L’Amministrazione Comunale ha candidato Marsala al riconoscimento di “Città che legge” per il biennio 2020/2021 approvando il “Patto locale per la lettura della Città di Marsala”, strumento che ha come obiettivo la creazione di una rete territoriale per la realizzazione di un modello innovativo e sperimentale di promozione del libro e della lettura, con la realizzazione di azioni sinergiche tra tutti i protagonisti della filiera culturale.

Considerata la rilevanza culturale e sociale per il futuro della nostra Città che l’iniziativa riveste , si ritiene opportuno ed auspicabile coinvolgere tutti i soggetti pubblici e privati (Istituzioni, Enti, Associazioni, Imprese, etc) che operano nel territorio marsalese e che a vario titolo espletano attività nel settore culturale.

A tal fine, martedi prossimo – 30 giugno – si terrà presso il Complesso Monumentale San Pietro (ore 17:00) un incontro di presentazione del “Patto locale per la lettura”, al termine del quale si procederà alla formale sottoscrizione dello stesso.

“Riconosciamo la lettura valore condiviso in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva, afferma l’assessore Clara Ruggieri – invito pertanto tutti a partecipare all’incontro che rappresenta l’occasione e il punto di partenza per avviare un percorso virtuoso in ambito culturale”.

Per informazioni/chiarimenti è possibile consultare la pagina web del Comune al seguente link: http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29888, oppure chiamare ai seguenti numeri telefonici 0923/993409 – 0923/993447 – 0923/993412.