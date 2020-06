Chiusura al traffico di via Trapani, Gerardi interroga l’amministrazione Di Girolamo

Il consigliere comunale Ivan Gerardi ha presentato un’interrogazione a risposta scritta a proposito della chiusura al traffico di un tratto di via Trapani.

Nel prendere atto delle numerose lamentele dei commercianti di via Trapani, “i quali segnalano prolungate e apparentemente immotivate chiusure totali della strada, per diverse settimane, in particolare nel tratto intercorrente fra l’intersezione con via Vita e l’intersezione via Trieste, oltre che una cronica mancanza di comunicazione da parte dell’amministrazione comunale”, Gerardi rileva anche “una situazione di forte disagio, manifestata anche dal Supermercato “Penny Market” per perdita economica, arrecato dalla intempestività della chiusura della strada e dello svolgimento lavori”. Alla luce dell’ulteriore chiusura, disposta fino al 27 giugno con ordinanza dello scorso 29 aprile, il consigliere chiede al sindaco Alberto Di Girolamo e all’assessore competente (Salvatore Accardi) per sapere se gli uffici e il responsabile tecnico abbiano vegliato regolarmente all’esecuzione dei lavori; – Se i summenzionati responsabili del controllo abbiano prodotto una relazione o note nel corso dei lavori che attestino la sussistenza dei sopralluoghi effettuati; – Se l’amministrazione abbia contezza dei giorni in cui la strada, nel tratto di cui in premessa, è stata totalmente chiusa al traffico; Se atti formali a supporto, stante l’evidenza carenza delle ordinanze citate, possano motivare la chiusura totale del tratto stradale ut supra; se, come previsto dalle Ordinanze, l’amministrazione possa con sicurezza affermare che la ditta titolare dei lavori ha garantito il regolare accesso alle unità immobiliari a residenti, commercianti e eventuali clienti; se siano stati garantiti i passaggi per i mezzi di sicurezza e soccorso per le unità immobiliari, e le persone residenti o a lavoro, circostanti al tratto di strada in questione.