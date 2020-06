“Vergognosa incuria nella vasca di Sant’Alberto”: a Trapani la denuncia di Diventerà Bellissima

Il locale circolo di Diventerà Bellissima denuncia lo stato di incuria in cui si trova la vasca della Statua del Patrono della città di Trapani S’Alberto, in piazza Martiri d’Ungheria.

“Assieme alle pessime condizioni in cui versa tutta la città da alcuni giorni, con mancata scerbatura e la solita assenza di spazzamento – si legge nella nota – le vergognose condizioni di incuria della vasca sono la dimostrazione dell’immobilismo, dell’assenza e delle difficoltà che incontra questa Amministrazione nel mantenere pulita la città. Inoltre, a distanza di 7 mesi dall’annunciato servizio di videosorveglianza nel Centro storico, non registriamo ad oggi alcun passo avanti, col risultato che ogni mattina diversi marciapiedi e angoli di abitazioni private e luoghi di culto sono pieni di rifiuti e persino escrementi vari. Non condividiamo come tanti cittadini, che in zona piazza Gen. Scio, cioè nella parte antica, nel cuore di Trapani, sia stato posizionata una postazione mobile di raccolta RD. Ma sarebbe questo il modo di amministrare una città? Gentile assessore, pensa che anche in questo caso i volontari e i ragazzi delle associazioni locali possano sostituirsi nelle competenze della giunta che doveva essere dei “Cambiamenti” ? O attende la segnalazione del consulente esterno che “a titolo gratuito” si adopera per segnalare a chi di competenza, i disservizi sul territorio? Tutto questo è assurdo e si accompagna ad altre illogicità di altre competenze che investono le deleghe di altri assessori, di cui ci riserviamo di argomentare nelle settimane a seguire.

Noi non possiamo tacere ciò a cui assistiamo perché saremmo complici di questo scempio. Preferiamo piuttosto esercitare il nostro diritto di critica politica. Al signor sindaco rivolgiamo un appello: faccia una verifica sull’operato della sua Giunta, perché se non se ne è accorto, Trapani è davvero alla frutta!”