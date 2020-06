Festa della Musica: anche a Marsala, Trapani ed Erice le esibizioni della Brigata Aosta (VIDEO)

In occasione della “Festa della Musica”, tradizionale manifestazione popolare che si tiene il 21 giugno di ogni anno e che celebra il solstizio d’estate riunendo spontaneamente in tutte le piazze d’Europa musicisti professionisti e semplici appassionati suonando musica dal vivo, anche le Bande militari dell’Esercito si sono esibite nelle più importanti città italiane.

Come consuetudine, anche quest’anno i complessi musicali dalla Brigata “Aosta”, Banda e Fanfara, sono stati protagonisti in Sicilia alla 26esima edizione della “Festa della Musica”.

Ideata in Francia nel 1982, la Fête de la Musique invitava tutti i musicisti, professionisti ed amatori a suonare per le strade delle città. In seguito, la manifestazione si è sviluppata fuori dalle frontiere francesi e dal 1994 ha assunto una connotazione europea. Infatti l’edizione 2020 annovera 296 città partecipanti del vecchio continente con 3972 artisti iscritti. Per questo, la manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Commissione Europea e in Italia del Ministero dei Beni Culturali.

A Messina, una delle città italiane che hanno aderito alla Festa, la Banda della Brigata “Aosta” si esibita dalla piazza antistante il Teatro Vittorio Emanuele con la trasmissione in diretta sulle emittenti televisive locali del concerto, per permettere a tutti di poter assistere allo spettacolo, evitando ammassamenti che potrebbero inficiare le misure di distanziamento sociale per arginare la pandemia da Covid-19.

La Banda musicale della Brigata “Aosta”, un complesso musicale di 30 strumentisti militari, ha eseguito un vasto repertorio che ha spaziato dalle marce militari, che hanno tratteggiato la storia d’Italia, a spartiti di musica classica e a trascrizioni per banda di musica leggera.

Particolarità di quest’anno è stata la performance della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri della Brigata “Aosta” che, in differita, ha voluto regalare alla kermesse la rappresentazione delle più popolari musiche della tradizione bersaglieresca, da sempre tanto amata dalle folle, registrate nei suggestivi centri storici di Trapani, di Erice e nelle incantevoli saline di Marsala.

Le Bande militari dell’Esercito si esibiscono con elevata frequenza in numerosi eventi di grande risonanza, riscuotendo ovunque uno straordinario successo e creando ogni volta, momenti di aggregazione volti a condividere e a rafforzare il comune senso di appartenenza.