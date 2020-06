Valutazione Incidenza Ambientale, dal Comune di Marsala nuove linee guida. Sarà istituito anche un organismo consultivo

La Giunta comunale di Marsala, guidata dal sindaco Alberto Di Girolamo, ha approvato nuove disposizione per regolare e rendere più omogeneo il complesso iter riguardante la valutazione di incidenza ambientale.

“Il territorio, con le diverse aree sensibili, va tutelato – afferma l’assessore Rino Passalacqua – ed oggi possiamo contare su ulteriori strumenti di controllo che condividono il delicato obiettivo di salvaguardare l’ambiente naturale da eventuali danni derivanti da attività imprenditoriali”. Queste, infatti, potrebbero avere effetti dannosi su fauna e flora dei siti sensibili, quali le zone ZPS (lo Stagnone) e SIC (isole, fondali della laguna e sciare).

A tal fine, il settore comunale Pianificazione Territoriale ha redatto apposite linee guida con le quali gestire l’intera procedura di valutazione di incidenza ambientale. In più, tenuto conto che l’istruttoria necessita di competenze professionali al momento assenti nell’organico comunale, la Giunta Municipale – nel rispetto della vigente normativa – ha istituito un Organismo di Valutazione composto da professionisti esterni con specifiche competenze per esaminare gli studi di incidenza ambientale. Il Gruppo di lavoro consultivo, di cui si avvarrà il dirigente del settore Pianificazione, sarà composto da un agronomo, un biologo, un geologo e un architetto/ingegnere, abilitati e con comprovata esperienza in materia. I professionisti saranno scelti – tramite sorteggio – da una terna di nominativi segnalati dai rispettivi Ordini professionali.