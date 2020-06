Coronavirus nel trapanese: anche oggi nessun nuovo positivo

Restano sempre 2 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, al netto di decessi e guarigioni. Come evidenziato nei giorni scorsi, si tratta di due giovani donne, rientrate dal Nord. Entrambe asintomatiche, sono risultate positive ai tamponi e si trovano ancora in isolamento domiciliare obbligato presso la propria abitazione di residenza, a Marsala.

Sale a 14.178 il numero complessivo dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, mentre sono 7.661 i test sierologici condotti sul personale sanitario.

Invariato il bilancio, che conta 5 decessi e 124 guariti. Confermato anche il dato sui ricoveri (attualmente pari a 0).