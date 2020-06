Black out elettrici a Marsala: in corso l’intervento dell’Enel

Aggiornamento ore 20: Un doppio guasto su cavo interrato. Questa la causa dell’interruzione di energia elettrica a Marsala, in particolare nel versante nord del territorio. Le diverse segnalazioni che sono giunte anche al Comune fin dalla tarda mattinata, hanno spinto il sindaco Alberto Di Girolamo a contattare l’azienda distributrice d’energia per avere chiarimenti in merito. L’Enel, che da subito aveva allertato i propri tecnici, ha riferito che il guasto ha isolato circa 500 utenze nel tratto alto di via Trapani, fin quasi alla zona Spagnola. L’azienda, in atto sta operando un doppio intervento: la circoscrizione del punto con un “laboratorio mobile” per individuare il danno e procedere alla riparazione; l’attivazione di cinque gruppi elettrogeni che, collegati alle cabine elettriche, hanno progressivamente riportato la corrente nei domicili interessati. “Prendo atto del pronto intervento dell’Enel di zona per limitare i disagi – afferma il sindaco Di Girolamo – e mi auguro che i tempi per il ritorno alla normalità siano brevissimi”.

***

Da ieri a Marsala si registrano continue interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica. Su tutto il territorio, a macchia di leopardo, i cittadini hanno segnalato alla nostra redazione o sui social ripetuti black out, per certi versi insoliti in questo periodo dell’anno. In effetti, sia in centro, che nelle periferie nord e sud della città, la luce è andata via per diversi minuti sia ieri che oggi e, conseguentemente, è cresciuto il sospetto che potesse essersi verificato qualche guasto, che farebbe il paio con quello che la scorsa settimana ha riguardato l’erogazione idrica, comportando disagi in alcuni quartieri fino a pochi giorni fa.

La questione non è sfuggita neanche all’assessore ai lavori pubblici del Comune di Marsala Salvatore Accardi, che si è messo in contatto con l’azienda che si occupa del servizio. Da quel che si apprende, pare che i diversi episodi avvenuti siano da addebitare ad alcuni problemi della rete elettrica interrata, verosimilmente a causa di situazioni di sovraccarico. Stando così le cose, è molto probabile che l’innalzamento della temperatura abbia portato buona parte della cittadinanza, compresi i titolari di utenze aziendali, ad attivare i condizionatori, per avere un po’ di frescura nelle ore più calde della giornata. Da qui, con ogni probabilità, le situazioni di sovra consumo che hanno determinato la sospensione dell’erogazione elettrica.