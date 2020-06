Campeggio a Villa Genna, l’Ast Marsala chiede chiarimenti

In questi giorni è stata data pubblicizzata l’inaugurazione di un’area sosta camper e tende di campeggio nell’area della Villa Genna, in concessione a un soggetto esterno. Sulla vicenda interviene l’Associazione Strutture Turistiche di Marsala, con una nota a firma del presidente Gaspare Giacalone, che evidenzia un aspetto critico a riguardo.

“Noi che ci occupiamo di turismo siamo contenti della nascita di una nuova struttura turistica che possa accogliere visitatori nelle nostre zone e per questo auguriamo ai gestori un proficuo lavoro. Dall’esame della locandina si riscontra una contraddizione nell’iniziativa. Sembrerebbe che il camper sostando nell’area riservata, potrebbe scegliere di soggiornare oltre le 24 e nello stesso tempo si darebbe la possibilità di piazzare delle tende da campeggio (sic!) Con riferimento alla L.R. 13 marzo 1982, n. 14 si evince che tale situazione rientra proprio nell’attività dei campeggi, strutture turistiche all’aria aperta e regolamentate da apposite normative, ivi comprese le norme sulla sicurezza per l’ordine pubblico ed ad altre norme amministrative tra cui la tassa di soggiorno. Non sappiamo se la pubblicità dell’iniziativa, in contrasto con la normativa vigente, sia una svista, un caso di pubblicità (ingannevole?), o un modo di fare concorrenza sleale ad altre strutture che operano nel territorio. Per quanto sopra invitiamo l’Amministrazione Comunale, soggetto concedente, di verificare se siano rispettate le condizioni della concessione e se l’attività viene svolta nel rispetto della legislazione vigente su aree di sosta e campeggi”.