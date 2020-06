Agenda Urbana, il sindaco di Marsala: “Siamo in attesa dell’approvazione dei progetti”

Oltre quattro anni di incontri, protocolli d’intesa, conferenze, decreti, solleciti. Poi, lo scorso Aprile, la pubblicazione dei bandi. Ed anche in piena emergenza covid, tutta la Coalizione di Comuni ha lavorato intensamente per presentare i progetti entro i tempi previsti. Ora, nell’attesa della loro approvazione, ci prepariamo alle prossime scadenze per cogliere ogni opportunità offerta dai fondi europei”.

È quanto afferma il sindaco Alberto Di Girolamo in una nota stampa a conclusione di questo primo step di “Agenda Urbana” che vede assieme Marsala (Capofila), Trapani, Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano, tutti partecipanti con propri progetti nelle Azioni che riguardano “Soluzioni tecnologiche per digitalizzazione e innovazione dei processi interni alla Pubblica Amministrazione”, “Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche”, “Rinnovo del materiale rotabile” e “Sistemi di trasporto intelligenti”.

Alle prime due Azioni, relative all’Agenda Digitale, hanno presentato istanze tutti e cinque i Comuni, per un importo complessivo di quasi 3 milioni di euro; mentre per le altre due che riguardano il trasporto pubblico concorrono Marsala e Trapani, con una progettualità che sfiora i 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda il Comune di Marsala – che potrà contare su un finanziamento di oltre 17 milioni di euro – i primi progetti presentati sono “Geodata Warehouse” e “Marsala Digitale” per rafforzare l’informatizzazione dei servizi e promuovere una piattaforma online a beneficio dei cittadini (complessivamente 700 mila euro); l’acquisto di due nuovi bus elettrici, in aggiunta all’attuale circolare, per i collegamenti con i quartieri popolari e l’Ospedale (poco più di 800 mila euro); collocazione di 110 paline elettroniche distribuite nel territorio ed oltre 28 pensiline “smart” dotate di pannelli elettronici informativi, nonché sistemi informatici e automatizzati a bordo dei bus per fornire ai passeggeri informazioni utili (1 milione e 200 mila euro).

Le prossime scadenze sono quelle del 15 Luglio e 15 Agosto, entro le quali i Comuni della Coalizione presenteranno i progetti per le altre 8 Azioni di “Agenda Urbana” che, complessivamente, beneficerà di quasi 80 milioni di euro di fondi europei, da investire in questo versante occidentale della Sicilia.