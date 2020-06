Coronavirus in Sicilia, sempre meno i ricoveri. Solo tre i pazienti in terapia intensiva

Si conferma il trend degli ultimi giorni in Sicilia sul fronte Coronavirus. Dai dati inviati all’Unità di Crisi nazionale dalla Regione Siciliana emerge ancora una volta un quadro incoraggiante, a maggior ragione se consideriamo che sono già passate due settimane dalla fine del lockdown rispetto alla mobilità tra regioni diverse.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 184.412 (+4.085 rispetto a lunedì 15 giugno), su 154.287 persone: di queste sono risultate positive 3.462 (+4), mentre attualmente sono ancora contagiate 805 (0), 2.377 sono guarite (+4) e 280 decedute (0).

Degli attuali 805 positivi, 28 pazienti (-6) sono ricoverati – di cui 3 in terapia intensiva (-1) – mentre 777 (+6) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà venerdì.