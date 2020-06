L’ex Provincia completa i lavori di messa in sicurezza della SP Mazara-Granitola

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio di Trapani, Raimondo Cerami, comunica che dopo lunghi anni di controversie, contenziosi, rescissioni di contratti e altri impedimenti, i lavori di messa in sicurezza della S.P. 38 “Mazara del Vallo – Granitola” dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola saranno finalmente completati nel corso della settimana.

Il tratto stradale, sebbene durante i lavori è stato mantenuto aperto al transito, finalmente potrà essere fruito a regime, prevedendo, nei prossimi giorni, lo svolgimento di una semplice cerimonia di inaugurazione. Cerami ricorda che l’opera pubblica, la cui gara è stata espletata dall’UREGA, per quanto riguarda la nuova aggiudicazione intervenuta nel 2018 in favore dell’impresa Presti s.r.l. di Vigliatore-Messina, ha riguardato lavori per un ammontare complessivo di € 3.118.256,16 compresi i costi della sicurezza.

I lavori finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria) hanno reso possibile la messa in sicurezza della viabilità realizzando, a mezzo della procedura espropriativa facente parte dell’appalto, la rettifica di una doppia curva nel tratto finale e nel primo tratto, di circa due chilometri, interessato da edilizia abitativa e stagionale, l’allargamento della sede stradale per la creazione dei marciapiedi laterali e un impianto di illuminazione a servizio di tale insediamento e dei fruitori della costa.

“Trattasi di un’arteria provinciale importante – commenta Cerami – sia per le attività turistiche della zona che per la mobilità quotidianità, favorendo il collegamento a due centri turistici e balneari e quindi la crescita e lo sviluppo della zona, anche in questa fase di grave difficoltà economica. Nonostante le difficoltà in cui versano gli Enti di area vasta della Regione siciliana a seguito della legge di riforma ,che ha ridotto notevolmente la disponibilità di fondi propri e che non consente di rimpinguare la struttura organizzativa, il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha lavorato costantemente e con tenacia per utilizzare i finanziamenti nazionali e regionali che stanno producendo i primi frutti, conclude il dr. Cerami, dicendosi fiducioso che questi Enti possano ripartire ad erogare servizi importanti per la comunità amministrata, sia in materia di edilizia scolastica che di viabilità”.