E’ ufficiale: Birgi riapre il 21 giugno

L’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi riaprirà il prossimo 21 giugno. La conferma ufficiale arriva dal senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.

“Questa mattina – annuncia l’esponente pentastellato – ho subito contattato il viceministro Cancelleri, il quale mi aveva assicurato che si sarebbe interessato per cercare di arrivare ad una soluzione per l’immediata riapertura. La risposta è stata celere, come annunciato dallo stesso viceministro. Sono certo che l’operatività dell’aeroporto rappresenti un segnale importante per un territorio ancor più in sofferenza dopo l’emergenza Covid-19”.

Pare dunque arrivata a soluzione l’ennesima vicenda tribolata per la comunità trapanese, dopo che il “Vincenzo Florio” era rimasto escluso – così come il “Pio La Torre” di Comiso – dalla lista degli scali autorizzati a riprendere la piena attività dopo lo stop legato alla pandemia.

In mattinata, Airgest aveva contattato il presidente Musumeci, il viceministro Cancelleri e l’Enac per arrivare a una soluzione favorevole all’aeroporto che, viceversa, sarebbe rimasto non operativo (per quanto riguarda i collegamenti aerei) fino al 14 luglio.