Dati Coronavirus 13 giugno: il calo si conferma, in Sicilia un solo positivo

E’ inarrestabile, al momento, il calo dei contagi e dei ricoveri così come si evince anche dal nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus di oggi, 13 giugno 2020.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 236.651. Il totale degli attuali positivi è di 27.485 con un calo malati pari a 1.512 unità e 346 contagi.

In terapia intensiva si trovano oggi 220 persone (7 meno di ieri). Sono ancora ricoverate con sintomi 3747 persone (146 meno di ieri). In isolamento domiciliare 23518 persone (-1359 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 78 persone arrivando a un totale di decessi 34.301 mentre i guariti raggiungono quota 174.865, per un aumento in 24 ore di 1.780 unità.

Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 32.880 casi (contro i 49.750 tamponi effettuati, questo perchè diversi tamponi vengono testati sulle stesse persone). Si tratta di un positivo ogni 95 persone, ovvero 1,1%.

Le regioni con il più alto rapporto tra nuovi positivi e individui testati sono la Lombardia (tornata quasi al 4%), Piemonte (1,9%), Veneto (1,2%) e Lazio (0,9%).

Le 842 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 3 in terapia intensiva (+0), 33 ricoverati con sintomi (-1), 806 in isolamento domiciliare (+2). I morti totali sono 279 (+0), i guariti 2335 (+0). Oggi sono state testate 1645 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (1) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,06%.