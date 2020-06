E’ un “positivo di ritorno” il mazarese ricoverato a Sciacca. I dati aggiornati in provincia di Trapani

Restano 3 i casi positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta di soggetti tutti asintomatici, distribuiti tra Marsala (2) e Mazara del Vallo (1).

In realtà, ieri era circolata la notizia di un nuovo positivo a Mazara. Ma dall’Asp specificano che si tratta di un soggetto che viene da un percorso travagliato e che non viene conteggiato nella curva epidemiologica della provincia di Trapani.

Si tratta di un uomo, non autosufficiente, che è stato portato a Messina in riabilitazione, risultando contestualmente positivo al primo tampone. E’ rimasto nella città dello Stretto fino alla completa negativizzazione, per poi tornare a Mazara, nella sua abitazione, dove di fatto è rimasto, mantenendo pochissimi contatti, soltanto con i familiari più stretti. Il 10 giugno si è reso necessario un nuovo ricovero per i suoi problemi legati alla disabilità: trasferito presso una struttura riabilitativa a Sciacca, da protocollo è stato sottoposto a un nuovo tampone, nuovamente positivo. Il successivo tampone somministrato ieri è risultato negativo e si attende l’esito del terzo. Anche i familiari più vicini, con cui è stato a contatto, sono in isolamento domiciliare, in attesa di sottoporsi anche loro al tampone orofaringeo.

Per il resto, nessuna novità sui due casi marsalesi e sull’ulteriore caso mazarese: le tre donne si trovano tutte in isolamento domiciliare obbligato. Stabile il numero dei decessi (5) e dei guariti (123) dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.

In totale i tamponi effettuati sono 13.168, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono stati, finora, 7.057.